Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο μετά από χιονοστιβάδα - Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Γκόπενσταϊν, στο καντόνι Βαλαί της Ελβετίας, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη γραμμή.

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμούς επιβατών. Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS επιβεβαίωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Όπως μετέδωσε το Pomona, το τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγκράμπε, μεταξύ Γκόπενσταϊν και Χόχτεν, στο καντόνι Βαλέ. Στο συρμό επέβαιναν 80 επιβάτες. Η Ομοσπονδιακή Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Ελβετίας (SBB) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή θα παραμείνει διακοπείσα τουλάχιστον έως τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η BLS ανέφερε στην ιστοσελίδα Blick ότι το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν περιφερειακός εξπρές συρμός, ο οποίος είχε αναχωρήσει από το Σπιτς, στο καντόνι της Βέρνης, περίπου στις 6:00 το πρωί. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από τον συρμό επρόκειτο να ξεκινήσει άμεσα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών και τα ακριβή αίτια του συμβάντος.