Ελβετία: Η στιγμή που παίρνει φωτιά το ταβάνι στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Σοκαριστικές μαρτυρίες - Real.gr

Ελβετία: Η στιγμή που παίρνει φωτιά το ταβάνι στο μπαρ του Κραν Μοντανά – Σοκαριστικές μαρτυρίες

16:47, 01/01/2026
  • Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο μπαρ Le Constellation, που τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά.
  • Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο κερί, ένα βεγγαλικό, με αποτέλεσμα το ταβάνι να πάρει φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν «χαοτική» κατάσταση και πανικό στις στενές εξόδους του γεμάτου καταστήματος.
Τη σοκαριστική στιγμή που η οροφή του υπογείου παίρνει φωτιά στο μπαρ “Le Constellation” στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας αποτυπώνει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει την τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.


Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο μπαρ Le Constellation, που τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (2:30 ώρα Ελλάδας).

Το περιστατικό στο πολυτελές θέρετρο σκι της Ελβετίας Κραν Μοντανά σημειώθηκε την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο από κόσμο που γιόρταζε την έλευση του 2026.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο κερί, ένα βεγγαλικό όπως αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. Το κερί πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή».

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Για 47 νεκρούς κάνει λόγο ο Ιταλός ΥΠΕΞ

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

