Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν-Μοντανά - Real.gr

08:24, 01/01/2026
Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν-Μοντανά

  • Έκρηξη άγνωστης αιτίας σημειώθηκε στο θέρετρο σκι Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ.
  • Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι “Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί” από το περιστατικό.
  • Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τις φλόγες μετά την έκρηξη σε μπαρ της περιοχής.
Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

“Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας”, δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. “Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί“, πρόσθεσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

 

