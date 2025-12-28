Έμεινε 19 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε ποτέ – Ένα γράμμα από τον δράστη άλλαξε τα πάντα - Real.gr

Πριν λίγα χρόνια είχε λάβει αποζημίωση 9 εκατ. δολαρίων από την πόλη της Νέας Υόρκης για την αδικία που υπέστη.

Ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη, ο Emel McDowell, είδε την ποινή του για δολοφονία να διαγράφεται από δικαστήριο, 19 χρόνια μετά την καταδίκη του για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει. Ο McDowell, ο οποίος σήμερα είναι 53 ετών, είχε φυλακιστεί από τα 17 του για τον θάνατο του 19χρονου τότε Jonathan Powell, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς μετά από καβγά σε πάρτι στο Μπρούκλιν το 1990.

Κατά την αρχική δίκη του το 1992, οι μάρτυρες και οι έρευνες της αστυνομίας δεν κατέδειξαν με σαφήνεια ποιος πυροβόλησε, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες και τη δική του επανειλημμένη δήλωση ότι ο φίλος του ήταν εκείνος που πυροβόλησε. Παρόλα αυτά, κρίθηκε ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού και κατοχή όπλου, με ποινή 22 χρόνια έως ισόβια.

Η καθοριστική επιστολή που άλλαξε τα δεδομένα

Το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε τελικά στην ανατροπή της καταδίκης του ήταν μια επιστολή – γραμμένη από το ίδιο το άτομο που φερόταν ως δράστης – την οποία έλαβε ο McDowell στην φυλακή. Στην επιστολή, ο φίλος του έγραφε ότι δεν πίστευε ότι άξιζε να ζει, επειδή ο McDowell ήταν φυλακισμένος για κάτι που εκείνος είχε κάνει.

Η επιστολή, όπως δημοσιεύει η ΕΡΤ, παραδόθηκε στον δικηγόρο του McDowell το 1991 αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε στη δίκη εκείνη την εποχή. Αν και προσπάθησε επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει αυτήν και άλλες μαρτυρίες για να αποδείξει την αθωότητά του, πέρασαν χρόνια μέχρι να επιστραφεί η υπόθεση στη Διεύθυνση Αναθεώρησης Καταδικών (Conviction Review Unit) της εισαγγελίας του Μπρούκλιν.

Η πρώτη σελίδα της επιστολής που έλαβε ο Emel McDowell στη φυλακή στις αρχές του 1991

Μετά από χρόνια νομικής μάχης, το 2023 το γραφείο του εισαγγελέα αναγνώρισε τελικά ότι ο πραγματικός δολοφόνος – ο ίδιος που είχε γράψει την επιστολή – παραδέχθηκε την πράξη στην ομάδα αναθεώρησης. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η καταδίκη του McDowell ακυρώθηκε και αποδόθηκε η αθωότητά του σε επίσημη δικαστική απόφαση.

Η ζωή μετά την ελευθερία και η νέα νομική μάχη

Παρά την απελευθέρωσή του το 2009 με συμφωνία που τον «έσωσε» από επιπλέον φυλάκιση, ο McDowell παρέμενε νομικά ένοχος – μέχρι την πλήρη ανατροπή της καταδίκης του. Πριν λίγα χρόνια είχε λάβει αποζημίωση 9 εκατ. δολαρίων από την πόλη της Νέας Υόρκης για την αδικία που υπέστη.

Σήμερα ο McDowell προχωρεί σε νέα δικαστική διεκδίκηση κατά της Πολιτείας για την υποχρεωτική εργασία που τον ανάγκαζαν να κάνει μέσα στη φυλακή με ελάχιστη αμοιβή – μια κατάσταση που ο ίδιος και οι νομικοί του συνεργάτες συγκρίνουν με «σύγχρονη μορφή σκλαβιάς».

Ο ίδιος έχει γίνει υπερασπιστής ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί λανθασμένα, και σκοπεύει να συνεχίσει στη νομική και κοινωνική σφαίρα, βοηθώντας άλλους με παρόμοιες ιστορίες.