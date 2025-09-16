Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland - Real.gr

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Το βασιλικό ζεύγος μαζί με πολλούς διάσημους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του» και η Μέγκαν παρεμβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια».

Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.