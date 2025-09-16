Quantcast
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland - Real.gr
real player

Εμφάνιση – έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15, 16/09/2025
Εμφάνιση – έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Το βασιλικό ζεύγος μαζί με πολλούς διάσημους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του» και η Μέγκαν παρεμβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια».

Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

13:34 16/09
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

12:09 16/09
Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές

Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές

10:53 16/09
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

10:24 16/09
Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

12:53 16/09
Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε

Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε

11:39 16/09
Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

10:34 16/09
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15 16/09

Ροή Ειδήσεων

Ισπανία: Η χώρα θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Ισπανία: Η χώρα θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

14:15 16/09
Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

14:02 16/09
Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης

Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης

14:00 16/09
Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

13:46 16/09
Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό

Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό

13:35 16/09
«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

13:34 16/09
Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

13:25 16/09
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15 16/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved