Εμφανίστηκε η Ρωσίδα δημοσιογράφος που διέκοψε δελτίο ειδήσεων για να στείλει αντιπολεμικό μήνυμα

«Η Marina Ovsyannikova, συντάκτρια στο Channel One, η οποία εισέβαλε στο κρατικό τηλεοπτικό στούντιο με μια αντιπολεμική αφίσα, κατηγορείται για διοικητικό αδίκημα βάσει των νόμων για τις διαδηλώσεις και όχι των νόμων για ψεύτικες ειδήσεις. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει έως και 10 ημέρες σύλληψης, αναφέρει το RBC. Εδώ είναι η πρώτη της φωτογραφία από χθες το βράδυ», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Marina Ovsyannikova, editor at Channel One, who stormed state TV studio with an anti-war poster, is accused of an administrative offense under protesting laws, not fake news laws. So far she faces up to 10 days of arrest, RBC reports. Here is first photo of her since last night. pic.twitter.com/6G2rOxeNmv