«Eμφύλιος» Wagner-Πούτιν: Σε θέσεις μάχης στο Ροστόφ - BINTEO

Δραματικές εξελίξεις στη Ρωσία, με τον στρατό της Wagner και τον Πριγκοζίν να έχει καταλάβει την πόλη Ροστόφ, με ρωσική πηγή ασφαλείας να δηλώνει στο Reuters ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ -κέντρο διοίκησης κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας- προσθέτοντας πως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

Machine gunners at the headquarters of the Southern Military District in #Rostov-on-Don. pic.twitter.com/Kp5G6Sjldi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

?#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram που συνδέεται με τη Βάγκνερ, ο κ. Πριγκόζιν εικονίζεται μαζί με ρώσο υφυπουργό Άμυνας, τον Γιούνος-Μπεκ Εβκούροφ, και τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, στους οποίος κάνει κήρυγμα για το πώς αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες.

Στο τελευταίο βίντεο -το οποίο δεν μπορεί να εξακριβωθεί πότε ή πού μαγνητοσκοπήθηκε- ο κ. Πριγκόζιν δηλώνει πως οι δυνάμεις του έχουν αποκλείσει την πόλη Ροστόφ, ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πορεία προς τη Μόσχα, ενώ απαιτεί να πάνε να τον δουν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλερί Γκεράσιμοφ και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

?? Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control. English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Στο πρώτο βίντεο ο επικεφαλής της Βάγκνερ λέει πως τα στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία «αναχωρούν κανονικά» από το αεροδρόμιο του Ροστόφ για να εκτελέσουν τα «μάχιμα καθήκοντά τους» και «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Το κύριο κέντρο διοίκησης λειτουργεί κανονικά», συνεχίζει ο κ. Πριγκόζιν διαβεβαιώνοντας πως «κανένας αξιωματικός» δεν απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της.

«Μεγάλος αριθμός περιοχών» που είχαν κατακτηθεί στην Ουκρανία «χάθηκαν» και «πολλοί στρατιώτες σκοτώθηκαν», επιμένει, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την κατηγορία του πως η στρατιωτική ιεραρχία δεν λέει την αλήθεια για την κατάσταση στα μέτωπα.

Ο στρατός χάνει «ως και 1.000 στρατιώτες την ημέρα», είπε ο κ. Πριγκόζιν, διευκρινίζοντας πως μιλάει νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους κι όσους αρνούνται να πολεμήσουν.

Ο Πούτιν διαμηνύει πως οι «προδότες» θα υποστούν την «αναπόφευκτη τιμωρία»

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε διάγγελμά του προς τους Ρώσους πως η «ένοπλη ανταρσία» στην οποία προχώρησε η εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ του επιχειρηματία Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι «πισώπλατη μαχαιριά», «προδοσία», διαμηνύοντας πως τους «προδότες» περιμένει η «αναπόφευκτη τιμωρία».

Αξίωσε οι εγκέφαλοι της «ένοπλης ανταρσίας» να «εξουδετερωθούν».

Η εξέγερση της Βάγκνερ του κ. Πριγκόζιν –που λέει πως διαθέτει 25.000 άνδρες– αποτελεί «θανάσιμη απειλή» για το ρωσικό κράτος, προειδοποίησε ο ρώσος πρόεδρος.

Στο διάγγελμά του υπογράμμισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, επέμεινε πως δεν «θα επιτρέψει» να ξεσπάσει «εμφύλιος πόλεμος» στη Ρωσία και στάθηκε στο ότι χρειάζεται «ενότητα» δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές. Διαβεβαίωσε πως θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

Κάλεσε όσους «εξαπατήθηκαν» να εγκαταλείψουν την ανταρσία της εταιρείας μισθοφόρων, που απέδωσε στις «υπέρμετρες φιλοδοξίες» του κ. Πριγκόζιν.

Αναγνωρίζοντας πως οι μαχητές της Βάγκνερ είναι, όπως το έθεσε, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς, πρόσθεσε: «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες».

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν ισχυρότερες.

Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άτεγκτη, προειδοποίησε. «Οι προδότες» θα «τιμωρηθούν».

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, που πάντως αναγνώρισε πως είναι «δύσκολη».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας καλεί τους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης να εγκαταλείψουν τον αρχηγό τους Πριγκόζιν

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του που απευθύνεται στους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner ότι "έχουν εξαπατηθεί και συρθεί σε μια εγκληματική περιπέτεια" από τον επικεφαλής τους, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παροτρύνει επίσης τους μαχητές της Βάγκνερ να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους του και αυτούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, και υπόσχεται να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.