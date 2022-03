Eμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο ανακοίνωσε ο Μπάιντεν: «Δεν χρηματοδοτούμε τον πόλεμο του Πούτιν»

«Απαγορεύουμε κάθε εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως «είμαστε ενωμένοι, δεν χρηματοδοτούμε τον πόλεμο του Πούτιν».

Το εμπάργκο θα περιλαμβάνει ρωσικό πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και άνθρακα.

«Προχωράμε με αυτό το πλάνο αντιλαμβανόμενοι πως πολλοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν. Είμαστε χώρα που εξάγει ενέργεια, μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα, την ώρα που άλλες χώρες δεν μπορούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν.

Eπιπλέον, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει τις πιο σημαντικές κυρώσεις στην ιστορία στη Ρωσία και έχουν «ακρωτηριάσει» την ικανότητα της χώρας να κάνει επιχειρήσεις έχοντας βλάψει την οικονομία της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία είχε προηγουμένως απειλήσει να διακόψει όλες τις προμήθειες φυσικού αερίου στη Δύση, εάν επιβληθεί απαγόρευση στις εισαγωγές πετρελαίου της.

