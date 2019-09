Εμπορικός πόλεμος: Ο Τραμπ ανέβαλε από την 1η για την 15η Οκτωβρίου την αύξηση των δασμών σε προϊόντα της Κίνας

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η αναβολή του μέτρου αποφασίστηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος «του αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Κίνας Λίου Χε» και λόγω «του γεγονότος ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα εορτάζει την 70ή επέτειο» από την ίδρυσή της.

Οι αμερικανοί τιμωρητικοί δασμοί θα αυξηθούν στο 30% (από 25%) στα συγκεκριμένα εισαγόμενα αγαθά κινεζικής προέλευσης, εν μέσω των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

