Εμπόριο, κλίμα και Χονγκ-Κονγκ στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Κίνας

O στόχος της εξισορρόπησης των εμπορικών σχέσεων ΕΕ - Κίνας, με την άρση εμποδίων εισόδου στην ασιατική αυτή αγορά και την δημιουργία συνθηκών δίκαιου και ισότιμου ανταγωνισμού, η κινέζικη υπερπαραγωγή ατσαλιού και η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα τεθούν κατά τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Κίνας που θα διεξαχθεί τις επόμενες ώρες με βιντεοδιάσκεψη.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Επιπλέον στο τραπέζι θα τεθούν το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ και η κλιματική αλλαγή.

Στην βιντεοδιάσκεψη μετέχουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, o Κινέζος πρωθυπουργό Li Keqiang και ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping. Σύμφωνα με κοινοτικούς αξιωματούχους, η πλευρά της ΕΕ θα εκφράσει την αντίθεσή της στο σχέδιο της Κίνας για περιορισμό της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και θα θέσει με έμφαση το ζήτημα της διάδοσης παραπληροφόρησης σε σχέση με τον Covid19. Εξαιρετικής σημασίας είναι και οι συζητήσεις σχετικά με την ψηφιακή ατζέντα, τις ευρωπαϊκές πατέντες στην Κίνα και γενικώς των όρων πρόσβασης Ευρωπαϊκών εταιριών στη χώρα αυτή.

Νωρίτερα, η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, δημοσίευσε στοιχεία με βάση τα οποία το εποχικά προσαρμοσμένο εμπόριο της ΕΕ (εισαγωγές + εξαγωγές) με την Κίνα μειώθηκε από 46,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2020 σε 43,1 δισεκατομμύρια ευρώ το Φεβρουάριο του 2020. Τον Μάρτιο του 2020, το εμπόριο της ΕΕ με την Κίνα μειώθηκε περαιτέρω στα 41,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τον Απρίλιο του 2020 ανέκαμψε πάνω το επίπεδο του Ιανουαρίου 2020 σε 49,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην απότομη αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα (+ 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και + 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και το Μάρτιο του 2020 αντίστοιχα) και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εισαγωγών συγκεκριμένων ειδών κλωστοϋφαντουργίας όπως υφαντικές μάσκες προσώπου, χειρουργικές μάσκες μάσκες προσώπου μίας χρήσης και κουρτίνες μίας χρήσης.

Τον Απρίλιο του 2020, παρατηρήθηκαν μειωμένα επίπεδα εμπορίου για τις εισαγωγές και από τους 5 κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, με εξαίρεση την Κίνα (+ 12% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020). Οι εξαγωγές της ΕΕ στους 5 κύριους εμπορικούς εταίρους της μειώθηκαν επίσης κατά την περίοδο αυτή, με την υψηλότερη μείωση των εξαγωγών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (-40%), ενώ η μικρότερη μείωση σημειώθηκε με την Κίνα (-6%).

Όπως καταγράφεται, παρά τη γενική ύφεση, οι εξαγωγές φαρμάκων (+ 256 εκατομμύρια ευρώ, + 41%) βαλβίδες και συναφή είδη (+ 166 εκατομμύρια ευρώ, + 25%) και ηλεκτρικά ηλεκτρικά μηχανήματα και ανταλλακτικά (+ 60 εκατομμύρια ευρώ, + 56%) όλα αυξήθηκαν απότομα τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019. Οι μεγαλύτερες μειώσεις των εξαγωγών σε απόλυτους όρους παρατηρήθηκαν για αυτοκίνητα και μηχανοκίνητα οχήματα (- 1.285 εκατομμύρια ευρώ, -71%) καθώς και για αεροσκάφη και συναφή εξοπλισμό (- 840 εκατομμύρια ευρώ, -89%).

Οι υψηλότερες αυξήσεις τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι καταγράφηκαν για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (+ 884 δισεκατομμύρια ευρώ, + 33%), είδη ένδυσης από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα υφάσματα (+ 129 δισεκατομμύρια ευρώ, + 36%) και ηλεκτρονικοί σωλήνες, βαλβίδες και συναφή είδη (+ 92 δισεκατομμύρια ευρώ, + 12%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους όρους παρατηρήθηκαν για τις εισαγωγές υποδημάτων (- 254 δισεκατομμύρια ευρώ, -52%), τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (- 232 δισεκατομμύρια ευρώ, -6%) και παιδικά καροτσάκια, παιχνίδια, παιχνίδια και αθλητικά είδη (- 225 δισεκατομμύρια ευρώ, -28%).