Ένα ξεχωριστό άλμπουμ-αφιέρωμα στον θρυλικό Λέοναρντ Κοέν

Η «Blue Note Records» ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αξιόλογου νέου άλμπουμ σε παραγωγή του Λάρι Κλάιν (Larry Klein) με τίτλο «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen», που παρουσιάζει εκπληκτικές εκτελέσεις των θρυλικών τραγουδιών του Λέοναρντ Κόεν (Leonard Cohen) από μια εξαιρετική σύνθεση τραγουδιστών.