Ένα τραγούδι από τους δημοφιλείς Ουκρανούς Go_A!

Η δημοφιλής μπάντα από την Ουκρανία Go_A, στέλνει το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο, ενόψει του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δημοφιλής & επιτυχημένη μπάντα από την Ουκρανία Go_A (γνωστή και από την συμμετοχή της στο διαγωνισμό της Eurovision το 2021), κυκλοφορεί το τραγούδι “Kalyna” και στέλνει το δικό της μήνυμα ανθρωπιάς!

“Kalyna (guelder-rose) is an Ukrainian symbol which was a part of Ukrainian culture since ancient times. Its meanings were transferred through the ages in legends and songs. A broken kalyna tree was a sign of trouble and tragedy, abuse of this tree was a shameful act. Ukrainian people carefully protected it because there was a belief that kalyna grows only next to good people. Our ancestors believed that kalyna has a power that brings immortality and can unite generations to fight evil. Our song “Kalyna” is a message to the World that we should be united, to protect the future of humanity.” – Go_A