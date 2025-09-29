Quantcast
«Ένας άγγελος, ένας αληθινός φίλος»: Ο Χάμιλτον θρηνεί για τον αγαπημένο του Ρόσκο - Real.gr
real player

«Ένας άγγελος, ένας αληθινός φίλος»: Ο Χάμιλτον θρηνεί για τον αγαπημένο του Ρόσκο

17:00, 29/09/2025
«Ένας άγγελος, ένας αληθινός φίλος»: Ο Χάμιλτον θρηνεί για τον αγαπημένο του Ρόσκο

Ο οδηγός της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, ανακοίνωσε τον θάνατο του αγαπημένου σκύλου του, Ρόσκο, μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σκύλος του, ένα μπουλντόγκ, αχώριστος σύντροφος για πάνω από δέκα χρόνια εντός και εκτός πίστας, πέθανε στην αγκαλιά του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Μετά από τέσσερις ημέρες εντατικής θεραπείας, κατά τις οποίες πάλεψε με όλη του τη δύναμη, έπρεπε να πάρω την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Ρόσκο. Δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται μέχρι το τέλος» έγραψε ο οδηγός της Ferrari σε ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram.
Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος πρόσφατα είχε εγκαταλείψει αρκετές δεσμεύσεις για να είναι με τον σκύλο του, μίλησε για τον πόνο της επιλογής να κοιμίσει το ζώο: «Το να «κοιμίζεις» έναν σκύλο είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω μια βαθιά σύνδεση με όλους όσοι έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου κατοικίδιου ζώου».

Ο Χάμιλτον στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ισχυρό δεσμό του με τον Ρόσκο:
 «Είμαι τόσο ευγνώμων και τιμημένος που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο. Το να καλωσορίσω τον Ρόσκο στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα.

 

 

 

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)


 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved