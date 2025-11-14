Πίτ Σκανδαλάκης: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας που ανέλαβε υπόθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων 14 προσώπων  - Real.gr

Ο εισαγγελέας Πίτερ Σκανδαλάκης αναλαμβάνει την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων 14 προσώπων που αφορά την παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ένας νέος εισαγγελέας διορίστηκε σήμερα στην Πολιτεία της Τζόρτζια για να αναλάβει την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων 14 προσώπων που αφορά την παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στις προεδρικές εκλογές του 2020, αποφεύγοντας έτσι να τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείεται να δικαστεί, όντας πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει το ίδιο για τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην δικηγόρος του, Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους. Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έδωσε προληπτικά και συμβολικά χάρη σε 77 πρόσωπα που εμπλέκονται σε απόπειρες ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020. Μεταξύ αυτών ήταν οι Τζουλιάνι και Μίντοους, όμως η χάρη δεν ισχύει παρά μόνο για την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και όχι για τις πολιτειακές αρχές.

Τον Δεκέμβριο του 2024, αφού είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Τραμπ, οι δικαστικές αρχές της Τζόρτζια αφαίρεσαν την υπόθεση από την εισαγγελέα Φάνι Γουίλις, λόγω της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε με έναν από τους υφισταμένους της που ερευνούσαν την υπόθεση. Όμως δεν έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο, όπως ζητούσαν οι κατηγορούμενοι. Η εισαγγελία είχε περιθώριο μέχρι σήμερα να ορίσει έναν νέο εισαγγελέα, διαφορετικά η διαδικασία θα ακυρωνόταν.

Ένα στέλεχος της εισαγγελίας, ο Πίτερ Σκανδαλάκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αυτοδιορίστηκε, αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητά τους, ούτε τους λόγους που επικαλέστηκαν. «Αν και θα ήταν απλό να αφήσουμε να περάσει η διορία (…) ή να ενημερώσουμε το δικαστήριο ότι δεν βρέθηκε κανείς εισαγγελέας, επιτρέποντας έτσι να μπει η υπόθεση στο αρχείο, θεώρησα ότι αυτός δεν ήταν ο σωστός τρόπος», εξήγησε ο Σκανδαλάκης. «Ο μοναδικός στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι ο χειρισμός της υπόθεσης θα γίνει σωστά, δίκαια και με διαφάνεια», διαβεβαίωσε.

Οι δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις κατά του Τραμπ, για παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και για παρακράτηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, μπήκαν στο αρχείο αφού επανεξελέγη πρόεδρος τον Νοέμβριο του 2024. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι η πολιτική που ακολουθεί μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, το 1973, να μην ασκούνται διώξεις σε εν ενεργεία πρόεδρο, «εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ