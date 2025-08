Ένας νεκρός σε πυρκαγιά στη νότια Γαλλία - Eγιναν στάχτη 80.000 στρέμματα βλάστησης - Real.gr

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που μαίνεται στο νομό του Οντ στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ αργά χθες το βράδυ είχαν ανακοινώσει πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, η κατάσταση του ενός από τους οποίους ήταν σοβαρή, καθώς έφερε εκτεταμένα εγκαύματα.

Η νομαρχία του Οντ ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι η πυρκαγιά επεκτείνεται «πολύ γρήγορα», έκαψε μέσα σε μερικές ώρες 80.000 στρέμματα βλάστησης και προκάλεσε το κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου A9 που συνδέει τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ 1.820 πυροσβέστες προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 2.500 νοικοκυριά στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι φλόγες, που ενισχύονται από τον άνεμο, έφθασαν στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, κοντά στην Καρκασόν, όπου κάηκαν σπίτια.

