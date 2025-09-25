Quantcast
Ένας τραυματίας από έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ - Η αστυνομία μιλά για εγκληματική ενέργεια - Real.gr
real player

Ένας τραυματίας από έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Η αστυνομία μιλά για εγκληματική ενέργεια

15:18, 25/09/2025
Ένας τραυματίας από έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Η αστυνομία μιλά για εγκληματική ενέργεια

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη και έπιασε φωτιά σε μεγάλη λεωφόρο στο νότιο Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας έναν 46χρονο άνδρα, ένα συμβάν που η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει ως εγκληματική ενέργεια.

Διασώστες βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με ελαφρά τραύματα. Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο του συμβάντος που σημειώθηκε στην οδό Λα Γκουάρντια στη συνοικία Γιαν Ελιάχου.

 

Νωρίτερα, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Όλες οι αλλαγές στην εφαρμογή

Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Όλες οι αλλαγές στην εφαρμογή

13:20 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

14:28 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:19 25/09
Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

13:35 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved