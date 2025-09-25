Ένας τραυματίας από έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ - Η αστυνομία μιλά για εγκληματική ενέργεια - Real.gr

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη και έπιασε φωτιά σε μεγάλη λεωφόρο στο νότιο Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας έναν 46χρονο άνδρα, ένα συμβάν που η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει ως εγκληματική ενέργεια.

Διασώστες βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με ελαφρά τραύματα. Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο του συμβάντος που σημειώθηκε στην οδό Λα Γκουάρντια στη συνοικία Γιαν Ελιάχου.

A car explosion on La Guardia Street in Tel Aviv, in the occupied territories, has left several people injured, according to initial reports. pic.twitter.com/zw1RFPCdLO — Palestine Highlights (@PalHighlight) September 25, 2025

Νωρίτερα, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters