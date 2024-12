Ένας Ιορδανός γύρισε στη χώρα του μετά από 38 χρόνια στις φυλακές του Άσαντ

«Μεταφέρθηκε από τη Δαμασκό στο συνοριακό πέρασμα Τζαμπέρ (με την Ιορδανία) όπου παραδόθηκε στους συνοριοφύλακες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Βρέθηκε στη Συρία «αναίσθητος και με αμνησία και παραδόθηκε στα μέλη της οικογένειάς του σήμερα (Τρίτη) το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος χωρίς να διευκρινίζει από ποιο κέντρο κράτησης αφέθηκε ελεύθερος.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πώς ταυτοποιήθηκε ο Ιορδανός αυτός παρά την κακή κατάσταση της υγείας του.

??????Jordanian Detainee Found Alive After 38 Years in Sednaya Prison

Osama Al-Bataineh, missing for 38 years, has been discovered alive in Syria’s notorious Sednaya Prison, suffering from complete memory loss.#Syria#Sednayapic.twitter.com/2F2LafTHqT