Ένας Παλαιστίνιος νεκρός από πυρά ισραηλινών δυνάμεων μετά από φερόμενη επίθεση στην Δυτική Όχθη

Ο στρατός τόνισε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος αφού ο οδηγός «προσπάθησε να τους εμβολίσει» την ώρα που περιπολούσαν κοντά στη Ναμπλούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, ένα παλαιστινιακό έδαφος που κατέχεται από το Ισραήλ.

Ο στρατός είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τον δράστη.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για τον Μοχαμάντ Αλί Χουσεϊν Αουάντ, 36 ετών, από την πόλη Μπέιτ Τζα, κοντά στην Ιερουσαλήμ.

#Palestine ?????

The Israeli occupation forces executed a Palestinian youth in cold blood, as they shot him inside his car. ?? pic.twitter.com/TIWBvEWKB5