Ένας σκύλος, ο ήρωας της αμερικανικής επιδρομής κατά του αρχηγού της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

«Δεν θα δώσουμε προς το παρόν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ούτε το όνομα του σκύλου… για να προστατεύσουμε την ταυτότητά του» υπογράμμισε.

Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Twitter, μια φωτογραφία του ζώου, με τη γλώσσα του έξω και με ένα χακί λουρί.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw