Ένοπλη επίθεση σε εβραικό οικισμό στη Δυτική Όχθη με νεκρούς και τραυματίες - «Εξουδετερώθηκαν» οι τρεις δράστες

Η ισραηλινή αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον αυτοκινήτων κοντά στον ισραηλινό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας την επίθεση αυτή "τρομοκρατική".

Η ένταση στη Δυτική Όχθη είναι ήδη οξυμένη λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Παρασκευή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ενόπλους που η αστυνομία υποψιάζεται ότι ήταν Παλαιστίνιοι σε στάση λεωφορείου στο νότιο Ισραήλ.

Η ισραηλινή επίθεση κατά των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 29.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, έχει προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα και εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του.

Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του είναι να διαλύσει τη Χαμάς, η οποία έχει ορκιστεί να καταστρέψει το Ισραήλ, αφού μαχητές της επιτέθηκαν στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 253 ομήρους.

