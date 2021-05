Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη Ρωσία με 11 νεκρούς: Μαθητές σκοτώθηκαν πηδώντας από τα παράθυρα για να σωθούν - Συνελήφθη έφηβος δράστης - ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο:

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Υπήρξαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση, με κάποια ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι οι δράστες ήταν δύο ένοπλοι έφηβοι και άλλα ότι επρόκειτο για έναν δράστη.

Το RIA μετέδωσε ότι ο ένοπλος συνελήφθη και ότι νωρίτερα είχε ακουστεί μια έκρηξη στο σχολείο.

Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Οπτικό υλικό που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει οχήματα των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών σταθμευμένα έξω από το σχολείο και κόσμο να τρέχει προς το κτίριο.

Αλλα βίντεο δείχνουν σπασμένα τζάμια στον εξωτερικό χώρο.

Το Καζάν είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Δημοκρατίας του Ταταρστάν και βρίσκεται 700 χλμ ανατολικά της Μόσχας.

