Ένοπλοι εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη - Πολλοί νεκροί και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kronen Zeitung

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA ανέφερε πως ένας ύποπτος και ένας περιστατικός σκοτώθηκαν από πυρά.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο ίδιος μαζί με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς βρίσκεται σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτειρκών η επίθεση έγινε από πολλούς δράστες, ένας από αυτούς ανατινάχθηκε, πυροδοτώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του, μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσαν σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, οπού υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον 7 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση δηλώνοντας πως σε αυτήν εμπλέκονται πολλοί δράστες. Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

"Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες, δυστυχώς, υπήρχαν και αρκετοί τραυματίες, πιθανώς και νεκροί. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν μακρύκαννα όπλα, οπότε αποτελούν μεγάλη απειλή", δήλωσε ο Νέχαμερ αργά το βράδυ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF 1.

Ο υπουργός προέτρεψε τους κατοίκους της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν ανοιχτούς χώρους στην πόλη.

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε απόψε στη Βιέννη και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της πόλης. Οι επτά από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι ORF.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA, ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε δέκα ασθενοφόρα και άλλα πέντε ιατρικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Η αυστριακή τηλεόραση μετέδωσε πως έως και επτά δράστες μπορεί να παραμένουν ασύλληπτοι.

«Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης - υπάρχουν τραυματίες - ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Με αναρτήσεις της στο Twitter η αστυνομία ζήτησε να μην διατυπώνονται «φήμες, κατηγορίες, εικασίες», ούτε να ανακοινώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. «Αυτό δεν βοηθά καθόλου», τόνισε.

Με άλλο μήνυμα, που αναρτήθηκε σε πολλές γλώσσες, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από όποιους πολίτες έχουν βίντεο από τα γεγονότα να μην τα ανεβάζουν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά να τα δώσουν στην αστυνομία ώστε να την βοηθήσουν στο έργο τους.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς της πόλης δεν σταματούν πλέον στην Ίνερε Στατ, μέχρι νεωτέρας.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την αστυνομία, έκανε λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση.

Μέσα ενημέρωσης τόνισαν πως υπάρχουν συνεργοί του δράστη που παραμένουν ασύλληπτοι. Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο ενώ παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών.

Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η αστυνομία ανέφερε σε tweet της ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Δείτε live εικόνα

Ένας απο τους δράστες καταγράφηκε να σκοτώνει εν ψυχρώ περαστικό

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna@BittonRosenpic.twitter.com/BDDHIcnTBK