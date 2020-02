Ένοπλοι μασκοφόροι ανατίναξαν τον αγωγό αερίου που συνδέει Αίγυπτο-Ισραήλ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Δεν έχει αναληφθεί η ευθύνη για την επίθεση, ενώ οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν εκφραστεί επισήμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, ο αγωγός αυτός ενδέχεται να έγινε στόχος εξαιτίας ενός της πρόσφατης έναρξης της άντλησης φυσικού αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ και της μεταφοράς του στην Αίγυπτο προς υγροποίηση στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας.

Τον Ιανουάριο η Αίγυπτος άρχισε να παραλαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ για την υγροποίησή του και την εξαγωγή του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο ιστορικής διμερούς συμφωνίας η αξία της οποίας υπολογίζεται πως ανέρχεται σε 13,3 δισεκ. ευρώ.

Militants sabotage Egypt-Israel gas pipeline east of Bir Abd in North Sinai.

The pipeline recently began transporting gas from Israel to Egypt after laying dormant for several years due to legal disputes and security issues. pic.twitter.com/kDraycZ11k