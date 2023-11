Ένοπλος εισέβαλε σε πολυκατάστημα στο Οχάιο - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Το κτίριο του Wallmart εκκενώθηκε και, μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό, «δεν υπάρχει ενεργή απειλή αυτή τη στιγμή», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Χ, χωρίς να αναφερθεί σε αριθμό θυμάτων από το περιστατικό.

«Αγόραζα πράγματα για την Ημέρα των Ευχαριστιών όταν αυτός ο τύπος πέρασε δίπλα μου κρατώντας ένα επιθετικό τουφέκι και άρχισε να φωνάζει», δήλωσε μία γυναίκα σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Έτρεξα (…) πυροβόλησε περίπου 10 φορές (…) είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή», είπε με δάκρυα στα μάτια.

#BREAKING: Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart Multiple people have been shot

#Beavercreek | #Ohio

