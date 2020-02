Ενοπλος γάζωσε με πολυβόλο Αμερικανούς και Αφγανούς στρατιώτες στην Καμπούλ - Νεκροί και τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Επικαλούμενη δύο Αφγανούς αξιωματούχος, η NYΤ τόνισε ότι πέντε ή έξι Αμερικανοί στρατιώτες και έξι Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με το Γαλλικο Πρακτορείο, η επίθεση έγινε από Αφγανό στρατιώτη.

"Οι τρέχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άτομο που φορούσε αφγανική στολή άνοιξε πυρ με πολυβόλο εναντίον της κοινής αμερικανικής και αφγανικής στρατιωτικής δύναμης", δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, συνταγματάρχης Σόνι Λέγκετ. Νωρίτερα, είχε επιβεβαιώσει ότι οι στρατιώτες αυτοί είχαν δεχτεί "άμεσα πυρά" στην επαρχία Νανγκαρχάρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφότου η κοινή αμερικανική και αφγανική δύναμη επέστρεφε από μια "σημαντική δέσμευση", διευκρίνισε ο συνταγματάρχης Λέγκετ.

"Συλλέγουμε ακόμα πληροφορίες, η αιτία ή το κίνητρο πίσω από την επίθεση είναι μέχρι στιγμής άγνωστα, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός συνταγματάρχης Σόνι Λέγκετ, εκπρόσωπος των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν πως «μια ομάδα των αμερικανικών και αφγανικών δυνάμεων που δρουν στην επαρχία Νανγκαρχάρ έγινε στόχος άμεσων πυρών στις 8 Φεβρουαρίου».

Initial reports indicate there are multiple US casualties after an attack on a joint US-Afghanistan operation in eastern Afghanistan, a defense official says https://t.co/G7toT7iCncpic.twitter.com/g7Qr9WVg6y