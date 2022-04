Ένταλμα σύλληψης για τον «απατεώνα του Tinder»: Πιάστηκε να οδηγεί μία Maserati με πλαστό δίπλωμα

Κατόπιν αιτήματος των αρχών ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του ενώ εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης και ο Λεβιέβ είναι πολύ πιθανό να έρθει αντιμέτωπος και ποινή φυλάκιησης.

A Spanish court has issued an arrest warrant for a conman known as the Tinder Swindler after he presented fake identification to the police https://t.co/9SQEX2rb0N