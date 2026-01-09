Ένταση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «Olina» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη ναυτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) στην Καραϊβική και τον Βόρειο Ατλαντικό, με στόχο τη σύλληψη δεξαμενόπλοιου που θεωρείται πως παραβιάζει αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και ναυτιλιακές πηγές.

Oι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον κατά των εξαγωγών του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Αυτό το πλοίο, το Olina, συνελήφθη «νωρίς σήμερα το πρωί» στα «διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Καραϊβικής», ενώ είχε «αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές δυνάμεις», έγραψε στο Χ η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.” In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Το υπό παρακολούθηση tanker, γνωστό ως Olina, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων, υπό την καθοδήγηση του U.S. Southern Command και της Ακτοφυλακής.

Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και με βάση τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis, το Olina φερόταν ψευδώς να φέρει σημαία του Ανατολικού Τιμόρ. Το πλοίο είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η κατάσχεσή του την Παρασκευή.

Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της εκστρατείας επιβολής κυρώσεων και αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου και παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας και άλλων κρατών.