Επεισόδιο στην Κνεσέτ: Ισραηλινός βουλευτής απομακρύνθηκε μετά από διαμαρτυρία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την ομιλία Τραμπ στην ισραηλινή βουλή όταν δύο βουλευτές σήκωσαν πανό που έγραφε «γενοκτονία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει για κάποια δευτερόλεπτα την ομιλία του.

Οπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ πρόκειται για τα μέλη της Κνεσέτ, Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ, οι οποίοι φέρεται να κράτησαν ένα πανό που έγραφε «γενοκτονία» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ.

Οι άνδρες ασφαλείας πήραν… σηκωτούς τους δύο βουλευτές και τους απομάκρυναν από τη Βουλή.

«Αυτό ήταν αρκετά αποτελεσματικό», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν συνεχίσει την ομιλία του.