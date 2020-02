Ένταση με αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία – Πληροφορίες για νεκρούς! - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Οι συγκρούσεις, οι οποίες προκάλεσαν έναν νεκρό στην πλευρά των φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλακών, τερματίστηκαν έπειτα από αμερικανική επιδρομή που έγινε στον τομέα, η οποία επέτρεψε την απομάκρυνση δύο αμερικανικών στρατιωτικών οχημάτων από το χωριό, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

#BREAKING: #US Army Special Forces are stopped by #Syria Arab Army in east of #Qamishli. It is reported that the local #Kurdish population also have blocked the road on Americans. Probably it is due to #US decision for removing names of #Turkish war criminals from sanctions lists pic.twitter.com/Wl1MGCMy3j