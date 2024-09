Ενταση στη Μέση Ανατολή: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για το πυραυλικό χτύπημα στο Ισραήλ - Με αντίποινα απειλεί ο Νετανιάχου

Η παρούσα κατάσταση στο βόρειο Ισραήλ "δεν θα συνεχιστεί"--πρόσθεσε ο ίδιος εκφράζοντας την πρόθεσή του να κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι απομακρύνθηκαν από εκεί.

Παράλληλα, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί αυτό τον μήνα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εδάφους-εδάφους που έφθασε στο κεντρικό Ισραήλ για πρώτη φορά σήμερα και έπληξε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματαπου

???????? FIRES EAT AWAY AT GAS PIPES NEAR TEL AVIV FROM HOUTHI MISSILES

Barrage of missiles flew 2,000 km and took 15 min to arrive from Yemen to central Israel, evading every country's defense systems, fighter jets, jamming systems, and over airspace of allies KSA and Jordan… pic.twitter.com/SqHYHqAzOC