Ένταση στην Αδριατική: Ρωσικό πολεμικό παρενόχλησε το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Μπους»

Η αποστολή του ρωσικού πλοίου Akademik Pashin ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι Ταρτούς της Συρίας και από την Τετάρτη βρίσκεται στο κανάλι του Οτράντο. Πρώτα σταμάτησε στο υποβρύχιο καλώδιο OteGlobe, μια σύνδεση οπτικών ινών που συνδέει το Μπάρι με την Ελλάδα και στη συνέχεια, κινήθηκε προς τον βυθισμένο σωλήνα του αγωγού TAP.

?? The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic #NATO #Russia #Ukraine https://t.co/aBzkskVBcC

Το πλοίο κινείται συνοδεία ρωσικού πολεμικού πλοίου, μιας κορβέτας Steregushchiy, που είναι οπλισμένη με πυραύλους κρουζ. Πριν από δύο ημέρες ένας δορυφόρος Sentinel «έπιασε» το σκάφος, καθώς απείχε μόλις 4 χλμ. από το αμερικανικό καταδρομικό «Leyte Gulf», το οποίο συνοδεύει το αεροπλανοφόρο «George WH Bush», τη ναυαρχίδα του αμερικανικού στόλου.

hey @ItaMilRadar, any Italian warships operating with ????CSG 10? Interesting spot of a ~134M warship 4.6km south of the Leyte Gulf (with the USS GHWBush just north of them). I know the Andrea Doria was with them but she is ~153M in length. (Sentinel 2??, morning of Dec 20, 2022) pic.twitter.com/JreW8WefbO