Ένταση στις σχέσεις Ιταλίας-Τουρκίας μετά το «δικτάτορας Ερντογάν» του Ντράγκι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χθες, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι ερωτηθείς σε συνέντευξη τύπου σχετικά με την στάση του πρόεδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Δεν συμμεριζόμαστε την στάση του Ερντογάν, δεν ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η πρόεδρος της ΕΕ την υπέστη. Με αυτούς τους δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει να είμαστε σαφείς: Να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών μας».

Yikes. Italian PM Mario Draghi refers to Erdogan as a “dictator”, condemning the “humiliation” of Ursula von der Leyen with #sofagate. Cue stamping on Italian flags and ripping up spaghetti by AKP supporters pic.twitter.com/fu5dzqN2ii