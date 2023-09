Ένταση στο Κόσοβο: Δεκάδες ένοπλοι ταμπουρώθηκαν σε μοναστήρι

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα ξημερώματα της Κυριακής περίπολος της συνοριακής αστυνομίας του Κοσόβου παρατήρησε ότι δύο φορτηγά τα οποία δεν έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Μπάινσκο. Ζήτησε ενισχύσεις και όταν έφτασαν αλλά τρία περιπολικά δέχτηκαν επίθεση με πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες από την κατεύθυνση του χωριού. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί ο ένας εκ των οποίων λίγο αργότερα κατέληξε, αναφέρεται στο επίσημο ανακοινωθέν.

These are the photos of the group of over 30 people who allegedly attacked the Kosovo police today in the north.

The photos show masked, uniformed people and cars without license plates.

Their publication was made by the #PM Kurti in press conference pic.twitter.com/4ECGscXKzQ