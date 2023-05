Ενταση στο Κόσοβο: Στρατιώτες του ΝΑΤΟ φρουρούν δημοτικό κτίριο - Δεκάδες τραυματίες στις συγκρούσεις

Χθες, Δευτέρα, σέρβοι διαδηλωτές στο Ζβέτσαν έριξαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ. Η νατοϊκή δύναμη, γνωστή ως KFOR, ανακοίνωσε πως 30 στρατιώτες της τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις. Ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πως τραυματίσθηκαν 52 Σέρβοι, ενώ η Σερβία έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις της σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας.

Σε μια άλλη πόλη με σερβική πλειοψηφία, το Λεποσάβιτς, ο αλβανικής καταγωγής δήμαρχος δεν μπορούσε να φύγει από το γραφείο του για περισσότερο από 24 ώρες εξαιτίας των διαδηλωτών που βρίσκονταν έξω απ' αυτό, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Ethnic Serbs in northern Kosovo have clashed with police in a dispute over local elections that were held last month https://t.co/8xyWy2d9Fwpic.twitter.com/iUAln0fpVl