Ένταση στον ΟΗΕ κατά την ομιλία Νετανιάχου: Οι απειλές στο Ιράν και η αποχώρηση διπλωματών

Μάλιστα, ο Ισραηλινός πωθυπουργός χωρίς να δίνει απάντηση στις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία, προεδοποίησε το Ιράν ότι εάν εξαπολύσει πλήγμα θα δεχτεί ανάλογη απάντηση. «Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός ηγέτης.

Για τη Γάζα, τόνισε ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει δια παντός και ότι ειρήνη θα επιτευχθεί εάν επιστραφούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εξοντώσει το ήμισυ των 40.000 μαχητών της Χαμάς και το 90% των εγκαταστάσεων της, πρόσθεσε.

Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή επιχείρηση σε Γάζα και Λίβανο. Αποδοκιμασίες ξέσπασαν από τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε: «Αποφάσισα να έρθω εδώ και να ξεκαθαρίσω ενάντια στα ψέματα και τις συκοφαντίες» που ακούγονται.

