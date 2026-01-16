Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του - Real.gr

Η ανάρτηση του Αλβανού πρωθυπουργού για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN

Να τα γυρίσει προσπάθησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια επίθεσή του στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι. Με ανάρτησή του στα social media, ο Ράμα υποστηρίζει πλέον ότι όσα είπε ήταν… «φιλικό χιούμορ», κατηγορώντας μάλιστα ελληνικά μέσα και πολιτικούς για «εθνικιστικό πάθος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Έντι Ράμα:

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και ορισμένων κουρασμένων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο, αλλά φιλικό και χιουμοριστικό τόνο της συνομιλίας μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο John Defterios στο πάνελ που διοργανώθηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι.

Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε για πλάκα μπορεί να βγει εντελώς από το πλαίσιο της και να μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης!

Αλλά διαβεβαιώνω όλους όσους ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι η ελληνική κουλτούρα αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει δώσει στην ανθρωπότητα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαίρετος αδελφός του αλβανικού λαού, και ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Έχουμε καταλάβει ο ένας τον άλλον; Ελπίζω ναι.

Αλλά, παρακαλώ, όσοι είναι αναστατωμένοι και προσβεβλημένοι από το χιούμορ μου, ας μην περιμένουν από μένα να θεωρήσω όποιον γράφει και μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων ως διάδοχο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Αυτό είναι όλο».