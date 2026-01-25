Έντι Ράμα: Σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία - «Αγνώμονας, αχάριστος» λέει η Νίκη Τζαβέλα που τον είχε επιλέξει - Real.gr

Μια άγνωστη πτυχή της σταδιοδρομίας του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, έκανε γνωστή η πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλα.

Στον απόηχο των όσων δήλωσε πρόσφατα ο Έντι Ράμα για τους Έλληνες, με αφορμή ένα λεκτικό λάθος ενός Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου, η Νίκη Τζαβέλα χαρακτήρισε τον Αλβανό πρωθυπουργό «αγνώμονα αχάριστο», καθώς δεν εκτίμησε ποτέ το γεγονός ότι σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος.

Από τη θέση που κατείχε παλιότερα στο ίδρυμα Κόκκαλη, η Νίκη Τζαβέλα είχε εγκρίνει η ίδια την υποτροφία, καθώς ο Ράμα τη δικαιούταν επειδή η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Η πρώην βουλευτής μάλιστα χαρακτηρίζει εκείνη την απόφαση ως «κορυφαίο λάθος της».

«Γι’ αυτό μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο δήμαρχο Τιράνων, τον σπούδασε στην Αμερική», υποστηρίζει η κ. Τζαβέλα και επικαλείται το ρητό «ουδείς ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα».