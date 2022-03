Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν το ανατολικό τμήμα της Αυστραλίας - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, που ξεκίνησαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν πλημμυρίσει πολλές πόλεις και έχουν βυθιστεί κάτω από τα νερά γέφυρες στις πολιτείες Κουίνσλαντ και Νέα Νότια Ουαλία, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να κινούνται πιο νότια και σήμερα να αναμένονται έντονες καταιγίδες και ξαφνικές πλημμύρες στο Σίδνεϊ.

Στο Σίδνεϊ, μια πόλη με περισσότερους από 5 εκατομμύρια κατοίκους, ενδέχεται να πέσουν περισσότερα από 150 χιλιοστά βροχής μέσα σε διάστημα έξι ωρών σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, στο Σίδνεϊ καταγράφονται συνήθως όλο τον Μάρτιο 138 χιλιοστά βροχής.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Σίδνεϊ, ο Ντόμινικ Πέροτετ, χαρακτήρισε τα ακραία καιρικά φαινόμενα «ένα γεγονός που σημειώνεται ο μία φορά στα χίλια χρόνια» και πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν λάβει μέχρι στιγμής 6.000 κλήσεις για βοήθεια.

A ‘rain bomb’ in Australia has killed at least 9 people — here’s the latest pic.twitter.com/uHb5hrW3HS