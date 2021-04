Εντονη ανησυχία Λονδίνου για τη «ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα που απειλεί την Ουκρανία»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα που απειλεί την Ουκρανία», πρόσθεσε.

I reaffirmed UK support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity in my call with @DmytroKuleba today. We are gravely concerned about Russian military activity which threatens Ukraine #CrimeaisUkraine