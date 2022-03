Έντονη αντίδραση Κρεμλίνου στις δηλώσεις Μπάιντεν: «Ο Πούτιν εκλέγεται από τους Ρώσους»

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στο Reuters: «Δεν εναπόκειται στον Μπάιντεν να αποφασίσει. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εκλέγεται από τους Ρώσους».

Reacting to @POTUS comment that Putin "cannot remain in power." Kremlin spokesman Peskov tells me: "This not to be decided by Mr.Biden. It should only be a choice of the people of the Russian Federation."