Έντονος εκνευρισμός στην Άγκυρα για την ομιλία Μητσοτάκη -Διπλωματικό θρίλερ από το τουρκικό βέτο σε Σουηδία και Φινλανδία

«Παρακολουθήσατε το θέατρο για την Τουρκία και την ΤΒΔΚ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, τις οποίες αποκαλούμε σύμμαχο. Χειροκροτούν όρθιοι τον Έλληνα πρωθυπουργό που αντιτίθεται στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Το να δρα κανείς σαν να μην υπάρχουν οι Τουρκοκύπριοι στο νησί αποτελεί μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο με τα σόου του ελληνικού-ελληνοκυπριακού διδύμου, που δεν εισφέρουν τίποτα προς την επίτευξη λύσης. Δεν έχουμε χρόνο. Βλέπουμε την αλήθεια και τη δείχνουμε σε όλους. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο, στη βάση της κυριαρχικής ισότητας» συνέχισε, και πρόσθεσε πως η Ελλάδα «παίζει το παιχνίδι των 12 μιλίων στο Αιγαίο και παραβιάζει διαρκώς τον εναέριο χώρο μας».

«Η Ελλάδα παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας»

«Καλώ τις ΗΠΑ να ασπαστούν την κοινή λογική και να μην ενθαρρύνουν με χειροκροτήματα τις προσπάθειες δημιουργίας αντίθετης αντίληψης για την Ελλάδα, η οποία παίζει το παιχνίδι των 12 μιλίων στο Αιγαίο και παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο μας. Σε αυτές τις ημέρες, που η περιφερειακή συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ λόγω της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, ο καθένας πρέπει να σκεφτεί δύο φορές τι χειροκροτεί όρθιος, τι υποστηρίζει, τι επικροτεί και τι ξεστομίζει», κατέληξε.

Οργή στην Άγκυρα

Στο μεταξύ, έντονος εκνευρισμός επικρατεί στην Άγκυρα για την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπως μαρτυρούν τα δημοσιεύματα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων καθώς και οι πηχυαίοι τίτλοι των τουρκικών ιστοσελίδων.

Οι αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού από το βήμα του αμερικανικού Κογκρέσου, στην τουρκική προκλητικότητα, καθώς και το αίτημά του να υπάρξει παρέμβαση για την επίλυση του Κυπριακού, προκάλεσαν την αντίδραση των μεγαλύτερων φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ, τα οποία σχολίασαν και την αμερικανική στήριξη στο πρόσωπό του.

Η εφημερίδα Hurriyet γράφει στην πρώτη της σελίδα: «Μπαϊντενόπουλος ή Μπαϊντενάκης;». Ο διάλογος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στην Τουρκία, υπονοώντας ότι υπάρχει μια οικειότητα μεταξύ των δύο ανδρών και μια φιλελληνική στάση, σύμφωνα με τον ανταποκριτή.

Η εφημερίδα Cumhuriyet γράφει ότι τα πράγματα στην Τουρκία δεν πάνε καλά, σε σύγκριση με τις κινήσεις της Ελλάδας, ενώ χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Safak, που αποδίδει αντιτουρκικό πρόσημο στη συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν. «Oι κλακαδόροι του Μητσοτάκη! Τα μέλη του Κογκρέσου χειροκρότησαν όρθιοι τα σκανδαλώδη λόγια του σχετικά με την Κύπρο» έχει ως τίτλο.

«Ο Μητσοτάκης έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία, μιλώντας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του haber7.com, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Έλληνα πρωθυπουργού για όσα ανέφερε για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μητσοτάκης έστειλε «μήνυμα» στο Κογκρέσο για αποτροπή πώλησης F-16 στην Τουρκία.

Η εφημερίδα Sabah, επίσης, αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας πάλι ξεπέρασε τα όρια. Μετέφερε στο Κογκρέσο την αντίθεση του με την "ΤΔΒΚ", ενώ η εφημερίδα Takvim σημειώνει ότι η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν «γεμάτη με προβοκάτσιες. Τον χειροκρότησε όλο το Κογκρέσο».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global επισημαίνει ότι «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση του με τον Μπάιντεν, απευθύνεται στο Κογκρέσο. Ο τελευταίος ξένος ηγέτης που απευθύνθηκε στο Κογκρέσο ήταν ο Ζελένσκι. Ο Μητσοτάκης εμπνευσμένος από τον Ζελένσκι εκφράζει τα παράπονά του» και συνεχίζει σε ρεπορτάζ του ότι «ο Μητσοτάκης είπε πως στην Κύπρο υπάρχει μια εισβολή που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια και ότι εδώ κανένας δεν μπορεί να δεχθεί μια λύση με δυο κράτη και χειροκροτήθηκε όρθιος γι’ αυτές τις αναφορές του».

Reuters: Έξαλλος ο Τσαβούσογλου με τη «φεμινιστική πολιτική» της Σουηδής ΥΠΕΞ

Κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τους Φινλανδούς και Σουηδούς ομολόγους τους το περασμένο Σάββατο κι ενώ το κλίμα ήταν εορταστικό για τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια εδώ και δεκαετίες, η Τουρκία επέδειξε σκληρή στάση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ήταν «σε κατάσταση κρίσης», δήλωσε στο Reuters ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ για τη βραδινή συνάντηση στο Βερολίνο. Μια μέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχε σοκάρει τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ λέγοντας ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει την ένταξη ούτε της Φινλανδίας ούτε της Σουηδίας.

Ο Τσαβούσογλου όχι μόνο έθεσε όρους ώστε η Τουρκία να αποδεχθεί τις υποψηφιότητες για ένταξη, αλλά ύψωσε τη φωνή του στη Σουηδή Αν Λίντε, σε αυτό που τρεις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ είπαν ότι ήταν μια «ντροπιαστική» διάρρηξη του πρωτοκόλλου.

«Για εμάς ήταν μια ιστορική στιγμή ωστόσο ο Τσαβούσογλου είπε ότι ήταν εκνευρισμένος με τη “φεμινιστική πολιτική” της Λίντε, φέρνοντας δραματικούς τόνους στη συνάντηση», είπε ένας άλλος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας μια πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, ενώ πολλοί σύμμαχοι επέλεξαν τη σιωπή για να ηρεμήσει την κατάσταση.

«Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήθελε ο Τούρκος συνάδελφός μας», είπε ο διπλωμάτης, ο οποίος όπως και άλλοι μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Ήταν ντροπιαστικό».

Μπλόκο της Τουρκίας στην άμεση ένταξη Φινλανδίας-Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Παράλληλα, η Τουρκία μπλοκάρει την αρχική απόφαση του ΝΑΤΟ να επεξεργαστεί το αίτημα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στη συμμαχία, καταρρίπτοντας τις ελπίδες για γρήγορη ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν την Τετάρτη με στόχο να ξεκινήσουν τις ενταξιακές συνομιλίες ακριβώς την ίδια ημέρα που η Φινλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Όπως μετέδωσαν οι Financial Times: «Η Τουρκία ανάγκασε το ΝΑΤΟ να αναβάλει την αρχική του απόφαση να επεξεργαστεί το αίτημα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία, θέτοντας σε αμφιβολία τις ελπίδες για γρήγορη ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών».

Just in: Turkey has forced Nato to postpone its initial decision to process Finland and Sweden’s request to join the military alliance, throwing into doubt the hopes for a quick accession of the two Nordic countries https://t.co/7a1SMTrz2Cpic.twitter.com/Kb1xrwq4P4