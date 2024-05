Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο - Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκροί ο Ραϊσί και ο ΥΠΕΞ

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες».

Την ίδια πληροφορία έδωσε ιρανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι «δυστυχώς» φαίνεται πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, προσθέτοντας ότι το ελικόπτερο απανθρακώθηκε εντελώς.

?? First close up picture from the Raisi helicopter crash site in Iran, released by the official media pic.twitter.com/7iAZ4ooCmJ

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο της συντριβής ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Ραϊσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ επιβεβαίωσε μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο όπου συνετρίβη χθες Κυριακή, εν μέσω πυκνής ομίχλης σε ορεινή περιοχή, ελικόπτερο Bell 212 που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, τον υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλους αξιωματούχους.

BREAKING: RESCUERS HAVE REACHED THE CRASH SITE OF THE PRESIDENT OF IRAN RAISI

“The presence of the rescue team at the crash site of the helicopter carrying the president

Additional and Unfortunately, there is a possibility of martyrdom of all the passengers of the helicopter.“ pic.twitter.com/4whDrc3iHZ