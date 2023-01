Εντυπωσιακή υποδοχή του 2023 στο Παρίσι: Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία - Βίντεο

Όπως ανάφερει ο Guradian, οι γαλλικές αρχές ανέμεναν περίπου 500.000 Παριζιάνους και τουρίστες να συρρεύσουν στη λεωφόρο, όπου μια τεράστια επίδειξη πυροτεχνημάτων βάρους 340 κιλών πυροδοτήθηκε γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια ενός ειδικού μουσικού σόου.

Κόντρα στις προβλέψεις, ένα εκατομμύριο άνθρωποι από το Παρίσι, από άλλες περιοχές της Γαλλίας αλλά και τουρίστες από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία εμφανίστηκαν για να στριμωχτούν σφιχτά σε ένα πυκνό, χωρίς μάσκες, πλήθος, εν μέσω υψηλής αστυνόμευσης.

New Year’s fireworks lighting up Paris for the first time in three years.

