Eowyn: Η «καταιγίδα του αιώνα» σαρώνει Βρετανία και Ιρλανδία - Ένας νεκρός

Πλέον έχουν εκδοθεί και προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο, στον απόηχο της καταιγίδας Eowyn που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Εικόνες καταστροφής και προβλήματα σε χιλιάδες σπίτια

Η κακοκαιρία «Eowyn» είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, ενώ η ισχυρότερη ριπή που έχει φέρει μέχρι στιγμής ήταν 183,4 χιλιόμετρα την ώρα, η οποία καταγράφηκε στο Μέις Χεντ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας.

VIDEO: ???? ?????????????? Violent storm Eowyn hits Ireland and Scotland

Ireland has recorded its strongest-ever wind gusts as Storm Eowyn barrelled in from the Atlantic, leaving hundreds of thousands of homes without power, grounding flights and shutting schools#AFPVerticalpic.twitter.com/s42lCQejxu