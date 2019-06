Eπαινοι Τραμπ για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μπιν Σαλμάν - Kαμία αναφορά στη δολοφονία Κασόγκι

"Κάνετε εξαιρετική δουλειά", πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. "Ιδιαίτερα εκτιμώ όσα έχετε κάνει για τις γυναίκες και βλέποντας τι συμβαίνει - είναι σαν μια επανάσταση με ένα πολύ θετικό τρόπο", πρόσθεσε.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για την αγορά από το Ριάντ αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις κατά πόσον σκοπεύει να συζητήσει την υπόθεση της δολοφονίας Κασόγκι, ο Τραμπ αγνόησε τις ερωτήσεις, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

President Donald Trump says he appreciates Saudi Arabia's purchase of U.S. military equipment, calling Crown Prince Mohammed bin Salman a ‘friend of mine.’ More here: https://t.co/7cTwCZ9iew#G20pic.twitter.com/dwDozzyq9s