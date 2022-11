«Επανάσταση Α4»: Ο συμβολισμός πίσω από τα λευκά χαρτιά που κρατούν οι Κινέζοι διαδηλωτές

Το κύμα των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών στην Κίνα που πυροδοτήθηκε από την οργή απέναντι στην στρατηγική της «μηδενικής Covid», αποκαλύπτει μια βαθιά απογοήτευση απέναντι στο κινεζικό πολιτικό σύστημα και μια πρωτοφανή πρόκληση για την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ.

Διαδηλωτές σε πολλές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Σαγκάης και του Πεκίνου, καθώς και φοιτητές σε πανεπιστήμια, υψώνουν λευκά χαρτιά ως μήνυμα κόντρα στη λογοκρισία του καθεστώτος και προς αποφυγή σύλληψης. Έτσι το φύλλο λευκού χαρτιού γίνεται στα χέρια των Κινέζων σύμβολο ανυπακοής.

Blank sheets of paper have become an iconic item during China Covid protests Many are now referring to the movement as the "white paper revolution" or the "A4 revolution" Follow latest ?? — BBC News (World) (@BBCWorld) November 28, 2022

Anti-#ZeroCovid protests are spreading in #China in different parts of the country, following deaths in a fire blamed on lockdown policies. https://t.co/ef8d4ZobW4 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 27, 2022

«Οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό μήνυμα», λέει ο Σιάο Σιάνγκ, ερευνητής για την ελευθερία του Διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια: «Ξέρουν τι θέλουν να εκφράσουν, και οι αρχές το ξέρουν επίσης, οπότε δεν χρειάζεται να πουν τίποτα. Αν κρατάς ένα λευκό χαρτί, τότε όλοι γνωρίζουν τι εννοείς».

My God, this woman in Wuzhen, Zhejiang. https://t.co/ySCNHKRmk6 — Dr. Leta Hong Fincher ??? (@LetaHong) November 27, 2022

Πολυάριθμα βίντεο και φωτογραφίες με διαδηλωτές να κρατούν φύλλα λευκού χαρτιού έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο με το hashtag «A4Revolution» -αναφορά στο μέγεθος των φύλλων χαρτιού- «εξαπλώνεται» στο Twitter. Την ίδια στιγμή στο Facebook και το Instagram χρήστες αλλάζουν τις φωτογραφίες του προφίλ τους αναρτώντας εικόνες με λευκά χαρτιά σε υποστήριξη των διαδηλωτών.

Blank sheets of paper have become an iconic item during China Covid protests Many are now referring to the movement as the "white paper revolution" or the "A4 revolution" Follow latest ?? — BBC News (World) (@BBCWorld) November 28, 2022

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ένα αντικείμενο ταυτίζεται με κάποιο κίνημα διαμαρτυρίας· προηγήθηκαν επίσης στο Χονγκ Κονγκ οι κίτρινες ομπρέλες, οι λαστιχένιες πάπιες στην Ταϊλάνδη, αλλά και η διαμαρτυρία των λουλουδιών στη Λευκορωσία.