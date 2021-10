Επείγουσα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Πολωνία ζητούν οι ευρωβουλευτές του Renew Europe

Προτρέπει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έρθει στο ΕΚ και να εξηγήσει τι δράσεις θα αναλάβει για να υπερασπίσει τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

«Αν η πολωνική κυβέρνηση θέλει η Πολωνία να παραμείνει στην ΕΕ πρέπει να παίζει με κανόνες. Η απαξίωση του πυρήνα των ευρωπαϊκών αρχών είναι απαράδεκτη. Οι πολωνικές αρχές πρέπει να μας πουν καθαρά αν η Πολωνία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για σεβασμό της συνθήκης ένταξης που υπέγραψε τον Απρίλιο του 2003. Διαφορετικά θα υποστούν όλες τις συνέπειες. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άλλη επιλογή από την εκκίνηση των νόμιμων διαδικασιών. Η κ. φον ντερ Λάιεν πρέπει να έρθει στο ΕΚ και να εξηγήσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Renew Europe Μαλίκ Αζμάνι(Ολλανδία)..

Ο έτερος αντιπρόεδρος του Renew Europe Μίχαλ Σιμέτσκα (Σλοβακία) πρόσθεσε:

"Η πολωνική κυβέρνηση χρησιμοποιώντας ένα “αιχμάλωτο” δικαστήριο υπονομεύει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την κρίση άμεσα και χωρίς περιστροφές», αναφέρει η ευρωομάδα Renew Europe.

???? We request an urgent plenary debate & resolution on #Poland's rejection of the primacy of EU law during the next plenary session.

The @EU_Commission must come to the Parliament & explain what actions it will take to defend the EU treaties.

?? https://t.co/Q2yo32ggPppic.twitter.com/xktzwVil97