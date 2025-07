Επεισόδια στο Λονδίνο έξω από ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο - Έγινε καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη - Real.gr

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ, σε συγκέντρωση μπροστά σε ξενοδοχείο στο οποίο στεγάζονται προσωρινά αιτούντες άσυλο, στο Έπινγκ, βορειοανατολική συνοικία του Λονδίνου, με κάποιους από τους διαδηλωτές να εκσφενδονίζουν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ένας άνθρωπος προσήχθη, ανακοίνωσε η αστυνομία έπειτα από τη διαδήλωση αυτή στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και καπνογόνα εναντίον οχημάτων της αστυνομίας που είχαν κλείσει τον δρόμο προς το ξενοδοχείο, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

«Σώστε τα παιδιά μας», «στείλτε τους σπίτια τους», φώναζαν συγκεντρωμένοι.

«Διώξτε τους ξένους εγκληματίες», «υπερασπιστείτε τις κόρες μας», διάβαζε κανείς σε πλακάτ που κράταγαν.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μερικές ημέρες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος αιτούντα άσυλο 38 ετών που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση. Προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 14χρονη έφηβη, κάτι που αρνήθηκε όταν παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Πέμπτη.

