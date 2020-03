Επεισόδια και τραυματισμοί με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας στην πόλη του Μεξικού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Οι άνδρες που είχαν συγκεντρωθεί, κάποιοι από τους οποίους είχαν ξυρισμένα κεφάλια ενώ ένας από αυτούς κρατούσε ένα μαστίγιο, απάντησαν εκτοξεύοντας ύβρεις εναντίον τους.

Αλλού στο κέντρο της πόλης του Μεξικού γυναίκες με μαύρες μάσκες και οπλισμένες με σφυριά έσπασαν τα τζάμια ενός αυτοκινήτου, αναποδογύρισαν ένα φορτηγάκι και πυρπόλησαν τις πόρτες πολλών κτιρίων.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Thousands of women took to the streets of Mexico City on #InternationalWomensDay to voice their anger at the wave of gender-based violence that has hit the country. More #IWD2020 coverage: https://t.co/tg9o1e51pZpic.twitter.com/feGX6Cq0Bd