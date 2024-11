Επεισόδια κατά Ισραηλινών στο Άμστερνταμ: 62 άτομα υπό κράτηση, 5 τραυματίες

Το Ισραήλ στέλνει σήμερα εμπορικά αεροσκάφη στην Ολλανδία για να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο Άμστερνταμ τις οποίες αξιωματούχοι χαρακτήρισαν αντισημιτικές, αν και υπάρχουν αποδείξεις για προκλητικά συνθήματα από Ισραηλινούς οπαδούς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν αστυνομικούς με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων να επεμβαίνουν σε συγκρούσεις, με ορισμένους από τους επιτιθέμενους να φωνάζουν αντιισραηλινές βρισιές. Όμως πλάνα έδειξαν επίσης Ισραηλινούς οπαδούς να φωνάζουν αντιαραβικά συνθήματα πριν από τον χθεσινό αγώνα.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χαλσέμα δήλωσε πως οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ «δέχθηκαν επιθέσεις, προπηλακισμούς και πυροτεχνήματα» και πως η αστυνομία επενέβη για να τους προστατεύσει και να τους συνοδεύσει στα ξενοδοχεία. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, είπε.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί στην πόλη, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες, Πέμπτη, σε ανάμνηση της Νύχτας των Κρυστάλλων, του ναζιστικού πογκρόμ εναντίον των Εβραίων σε όλη τη Γερμανία στις 9-10 Νοεμβρίου 1938.

En Ámsterdam que grupos masivos de inmigrantes están intentando linchar a los aficionados del Maccabi Tel Aviv. Hasta ahora hay noticias de gente esperando con cuchillos en los callejones, estampidas, petardos lanzados en los hoteles.pic.twitter.com/gOB5CGOsXx — Vicente (@vccastillor) November 8, 2024

Τα αντισημιτικά επεισόδια έχουν αυξηθεί στην Ολλανδία αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με πολλές εβραϊκές οργανώσεις και σχολεία να αναφέρουν ότι έλαβαν απειλές και μηνύματα μίσους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η απόφαση να σταλούν αεροσκάφη ελήφθη έπειτα από ένα «πολύ βίαιο συμβάν» με στόχο Ισραηλινούς πολίτες μετά τον αγώνα ανάμεσα στη Μακάμπι και τον Άγιαξ Άμστερνταμ, που θεωρείται παραδοσιακά εβραϊκή ομάδα.

Βίντεο που επαλήθευσε το Reuters δείχνει μια ομάδα ανδρών να τρέχει κοντά στον κεντρικό σταθμό του Άμστερνταμ, να κυνηγά και να επιτίθεται σε άλλους άνδρες, ενώ ηχούν αστυνομικές σειρήνες.

Ωστόσο ένα άλλο βίντεο που έχει επαληθευθεί δείχνει οπαδούς της Μακάμπι να ανάβουν φωτοβολίδες και να φωνάζουν «Ολέ, ολέ, αφήστε τις IDF να νικήσουν , θα γ...με τους Άραβες» -- αναφερόμενοι στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις «αντισημιτικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς πολίτες» τις οποίες αποκάλεσε «εντελώς απαράδεκτες».

Ο Σχόοφ είπε πως διαβεβαίωσε τηλεφωνικώς τον Νετανιάχου πως «οι δράστες θα ταυτοποιηθούν και θα διωχθούν».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ μίλησε με τον Ολλανδό βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ και είπε πως εκείνος «εξέφρασε φρίκη και σοκ για τις εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν».

Ο Χέρτσογκ είπε πως ο βασιλιάς δήλωσε ότι η Ολλανδία απογοήτευσε την εβραϊκή κοινότητά της στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου --υπό ναζιστική κατοχή και διώξεις-- και πάλι χθες βράδυ.

Dozens of Arrests have been made so far by Police in Amsterdam, with at least 25 Jewish Soccers Fans said to have been Injured. However, Dutch Authorities have stated that claims made on Social Media of Kidnappings are False, though several Phones have been Stolen. pic.twitter.com/gAxgngl0Ts — OSINTdefender (@sentdefender) November 8, 2024

Ο ακροδεξιός πολιτικός Χέερτ Βίλντερς, που είναι επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στην ολλανδική κυβέρνηση, δήλωσε πως «αισθάνεται ντροπή που μπορεί αυτό να συμβεί στην Ολλανδία».

Σε μια βιτριολική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, o Βίλντερς, γνωστός πολέμιος των μουσουλμάνων, επέρριψε την ευθύνη σε «εγκληματίες μουσουλμάνους» και είπε ότι θα πρέπει να απελαθούν.

Η αστυνομία δήλωσε πως είχαν σημειωθεί επεισόδια πριν από τον αγώνα, για τον οποίο περίπου 3.000 οπαδοί της Μακάμπι είχαν ταξιδέψει στο Άμστερνταμ.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στη Χάγη ανέφερε πως πλήθη φώναζαν αντιισραηλινά συνθήματα και μοιράστηκαν βίντεο της βίας τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τους δείχνουν να «κλωτσάνε, να χτυπάνε ακόμη και να πατάνε Ισραηλινούς πολίτες».

«Παραμονές της Νύχτας των Κρυστάλλων --όταν οι Εβραίοι στη ναζιστική Γερμανία αντιμετώπισαν βάναυσες επιθέσεις-- είναι τρομακτικό να γινόμαστε μάρτυρες αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Ευρώπης για άλλη μία φορά», ανέφερε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσήγαγε 62 υπόπτους μετά τον αγώνα καθώς φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να φθάσουν στο Στάδιο Γιόχαν Κρόιφ, αν και ο δήμος είχε απαγορεύσει μία διαδήλωση εκεί. Επίσης πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Είπε πως οι οπαδοί είχαν φύγει από το γήπεδο χωρίς να σημειωθούν επεισόδια μετά τον αγώνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Europa League, τον οποίο κέρδισε ο Άγιαξ με 5-0, όμως οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο της πόλης.

Ο Χέρτσογκ ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων Ισραηλινών πολιτικών που είπαν πως η βία θυμίζει την επίθεση που έκαναν πέρυσι στο Ισραήλ ένοπλοι της Χαμάς, καθώς και τις αντισημιτικές επιθέσεις εναντίων Εβραίων της Ευρώπης στα πογκρόμ των περασμένων αιώνων.

Israel War Live ?????????- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game. ?????????- Scenes from Amsterdam, Netherlands. pic.twitter.com/eNGwGQVbdZ — ?? SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

«Βλέπουμε με φρίκη σήμερα το πρωί, τις σοκαριστικές εικόνες και τα βίντεο μετά την 7η Οκτωβρίου ελπίζαμε ότι δεν θα βλέπαμε ποτέ ξανά: ένα αντισημιτικό πογκρόμ να λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή εναντίον φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ισραηλινών πολιτών στην καρδιά του Άμστερνταμ», έγραψε ο πρόεδρος Χέρτσογκ στο X.

We see with horror this morning, the shocking images and videos that since October 7th, we had hoped never to see again: an antisemitic pogrom currently taking place against Maccabi Tel Aviv fans and Israeli citizens in the heart of Amsterdam, Netherlands. This is a serious… — ???? ????? Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 8, 2024

Οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρίες El Al και Arkia ανακοίνωσαν πέντε πτήσεις για το Άμστερνταμ.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει οδηγήσει σε διαδηλώσεις προς υποστήριξη και των δύο πλευρών στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και Εβραίοι αλλά και Άραβες έχουν δεχθεί επιθέσεις.

Τον Μάρτιο, τα εγκαίνια ενός νέου μουσείου για το Ολοκαύτωμα στο Άμστερνταμ από τον Χέρτσογκ οδήγησαν σε βίαιες διαδηλώσεις από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές.

Τουλάχιστον 43.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 102.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.200 Ισραηλινοί και τουλάχιστον 250 να συλληφθούν ως όμηροι, σύμφωνα με το Ισραήλ.